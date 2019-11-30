Иванюк считает, что на российских спортсменов оказывают слишком большое давление в связи с ситуацией с WADA

Российский легкоатлет Илья Иванюк, специализирующийся на прыжках в высоту, высказал мнение о ситуации вокруг возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Когда все эти плохие новости начали появляться, я был обеспокоен и не спал несколько ночей. Нет дыма без огня, но мне кажется, что мы попали под слишком большое давление. Почему на нас делается такой акцент? Нам не прощают ни одной ошибки, сам я не могу повлиять на ситуацию и всё, что могу сделать сейчас, это тренироваться и продолжать готовиться к неожиданностям», — приводит слова Иванюка Reuters.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам.