Колобков считает, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России противоречат спортивным принципам.
Колобков считает, что рекомендации комитета WADA противоречат спортивным принципам
  • РИА Новости

«Предложенные санкции противоречат основным спортивным принципам. В соответствии с хартией МОК страну и спортсменов представляет национальный Олимпийский комитет. По сути, поднимается флаг не страны, а НОК. Так как ни на Олимпийский комитет России, ни на Паралимпийский комитет России никаких санкций не налагается, есть очевидное противоречие основным документам, которыми всегда пользуется спортивное сообщество», — приводит слова Колобкова РИА Новости со ссылкой на телепередачу «Время покажет».

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что база данных московской лаборатории взламывалась из США.

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