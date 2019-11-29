Источник: база данных московской лаборатории взламывалась из США

В системе управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) обнаружено более 500 входов с IP-адресов, зарегистрированых в США.

Об этом говорится в расследовании НТВ «Мутная WADA». По утверждению журналистов, к этому причастен бывший глава лаборатории Григорий Родченков, который подал в отставку в 2015 году после лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия со стороны Международного антидопингового агентства (WADA). Впоследствии Родченков передал базу данных московской лаборатории WADA. На основании его показаний началось новое допинговое дело в отношении России.

«Родченков на протяжении года после бегства из России заходил в программу LIMS. Удалённых входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года зафиксировано более 500», — говорится в видео расследования, опубликованном на Youtube.

Ранее Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу — 2021 из России.