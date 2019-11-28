Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу-2021 из России

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал о реакции игроков национальной команды на возможное лишения права провести в стране чемпионат мира 2021 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу-2021 из России
  • © Christinne Muschi
  • Reuters

«Понятно, что новость была воспринята негативно. Россия такой большой путь прошла уже со старта пляжного футбола до проведения чемпионата мира, поэтому будем надеяться, что политика отойдёт в сторону и всё решится так, что России проведёт мировое первенство», — заявил Макаров RT.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры, каким является предстоящий в 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу, который должен пройти в Москве.

Ранее сообщалось, что рекомендации комитета по соответствию WADA не распространяются на Евро-2020.

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