Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу-2021 из России

Нападающий сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал о реакции игроков национальной команды на возможное лишения права провести в стране чемпионат мира 2021 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Понятно, что новость была воспринята негативно. Россия такой большой путь прошла уже со старта пляжного футбола до проведения чемпионата мира, поэтому будем надеяться, что политика отойдёт в сторону и всё решится так, что России проведёт мировое первенство», — заявил Макаров RT.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры, каким является предстоящий в 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу, который должен пройти в Москве.

Ранее сообщалось, что рекомендации комитета по соответствию WADA не распространяются на Евро-2020.