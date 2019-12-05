Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США

Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской атидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.

«Используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 год), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015-го), Мигачёва и Соболевского (август 2015-го) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)», — приводит слова из заявления экспертов ТАСС.

По мнению экспертов, из-за этого LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа. Подчёркивается, что были зафиксированы изменения с ноября 2015 по июнь 2016 года с учётной записи Мигачёва с штата Калифорния, США.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее российские эксперты отвергли заявление WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории.