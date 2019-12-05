Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США

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Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской атидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«Используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 год), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015-го), Мигачёва и Соболевского (август 2015-го) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)», — приводит слова из заявления экспертов ТАСС.

По мнению экспертов, из-за этого LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа. Подчёркивается, что были зафиксированы изменения с ноября 2015 по июнь 2016 года с учётной записи Мигачёва с штата Калифорния, США. 

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее российские эксперты отвергли заявление WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории.

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