«Отсутствие вмешательства»: эксперты опровергли выводы WADA о манипуляциях России с данными московской лаборатории

Российская сторона не вносила в базу данных московской лаборатории каких-либо изменений до её передачи WADA. К такому выводу пришла группа независимых российских экспертов. Они отметили, что манипуляции могли проводиться с более ранней копией базы, которую Всемирному антидопинговому агентству предоставил Григорий Родченков и с которой WADA сравнивала полученные от России данные. У Родченкова было достаточно времени для этой процедуры, к тому же, его копия не была на тот момент действующей, что облегчало процесс внесения изменений, подчеркнули специалисты.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит 9 декабря рекомендации комитета по соответствию, касающиеся статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В этот день на российский спорт могут быть наложены самые серьёзные санкции в истории: на четыре года РФ запретят организовывать международные соревнования, а отечественные спортсмены не смогут принять в них участие под государственным флагом. Это касается в том числе и Олимпийских игр.

Столь суровое наказание объясняется подозрениями в том, что РУСАДА якобы предъявило WADA сфальсифицированную базу данных московской лаборатории, которая формировалась при помощи системы LIMS. Следователи агентства заявили, что предоставленные электронные документы отличаются от более ранних копий. Данные были необходимы WADA для расследования допинговых нарушений, произошедших с 2012 по 2015 годы.

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В четверг группа независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева выпустила собственный отчёт, касающийся LIMS. В нём, как сообщает ТАСС, российские эксперты опровергли выводы WADA о том, что база данных была сфальсифицирована российской стороной, и заявили о возможном участии экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова в манипуляциях с LIMS.

«Общие выводы о результатах проведённых экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами WADA в январе 2019 года, не производились», — заявил группа экспертов.

В подробном отчёте российских экспертов сказано, что база данных, в которую были занесена информация о результатах проверок спортсменов на допинг, подвергалась модификациям и изменениям в период с 2012 по 2015 годы, когда лабораторией руководил Родченков. После его миграции в США вместе со своим заместителем Тимофеем Соболевским и IT-специалистом московской лаборатории Олегом Мигачёвым правки продолжали вноситься вплоть до июня 2016 года, причём это происходило удалённо, с IP-адреса в Калифорнии.

Также при бегстве из России Родченков и его коллеги вывезли с собой копию базы данных, которая была спустя некоторое время предоставлена WADA. В отчёте российских экспертов она фигурирует как «LIMS осведомителя». Именно с ней следователи WADA сравнивали полученную от РУСАДА в начале 2019 года базу данных, после чего заявили о множестве найденных несоответствий. В России подлинность «LIMS осведомителя» вызвала серьёзные сомнения.

«Необходимо отметить, что, эмигрировав в США в ноябре 2015 года, Родченков только в мае 2016 года решился на обличающие российский спорт официальные заявления. Российские технические эксперты едины во мнении, что даже за меньший срок любую не используемую в штатном режиме версию LIMS (как и абсолютно любого другого программного продукта) возможно переделать без улик (без оставления следов воздействия), исходя из собственных целей и задач», — сказано в отчёте.

Следователи WADA не предоставили криминалистическую копию «LIMS осведомителя» для проведения анализа в России и отчёт об её исследовании, в то время как оригинальная LIMS была изъята в Москве с использованием всего необходимого сертифицированного оборудования и под присмотром всех заинтересованных сторон. После этого обвинять РУСАДА в том, что предоставленная российским агентством база данных не соответствует той, к которой имели доступ WADA и, с большой долей вероятности, Родченков, по мнению российских экспертов, недопустимо.

Интересно, что попытки Родченкова отредактировать оригинальную LIMS, по словам экспертов, продолжались и в 2017 году, когда доступ к ней был закрыт. Он хотел устранить несоответствия со своими правками в скопированной базе, предъявленной WADA как «настоящая». Ради получения доступа, как установили российские следователи, Родченков обращался к нынешнему директору московской лаборатории Елене Мочаловой и предлагал ей убежище в США или Канаде в обмен на сотрудничество.

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Российские эксперты также заявили, что информацию из оригинальной базы данных, которую WADA изъяла и теперь называет сфальсифицированной, можно восстановить. Поэтому говорить о безвозвратной потере данных и тем более вводить из-за этого санкции против спортсменов преждевременно.

Кроме того, независимая группа российских экспертов рассказала о нежелании WADA вести совместное расследование связанного с LIMS допингового скандала, хотя российская сторона встречалась со следователями агентства, предлагая им свою помощь.

«Российские эксперты акцентируют внимание на том, что руководству WADA неоднократно предлагалось сформировать группу независимых специалистов от российской стороны и из числа представителей WADA для проведения совместного открытого расследования по так называемому «допинговому досье», что способствовало бы в короткие сроки установлению истины, а также привлечению уличённых в приёме допинга спортсменов к ответственности», — сказано в отчёте.

Несмотря на все выявленные несоответствия и противоречия, мешающие проведению объективного расследования, санкции в отношении России с высокой долей вероятности всё-таки будут введены — исполком WADA, как правило, принимает все рекомендации комитета по соответствию. После этого у российской стороны будет 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), и там доводы российских экспертов уже могут быть услышаны.