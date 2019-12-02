«WADA должно быть стыдно»: Фуркад и другие биатлонисты выступили против дисквалификации России

Россиян, которые не нарушали антидопинговые правила, нельзя отстранять от соревнований. Об этот заявил французский биатлонист Мартен Фуркад. По его мнению, Всемирное антидопинговое агентство не должно следовать рекомендациям комитета по соответствию и наказывать спортсменов лишь на основании их гражданства. Главный тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе признался, что не может представить соревнования без российского флага, а норвежец Йоханнес Бё призвал WADA предоставить доказательства вины России.

«Нельзя отстранять кого-либо только из-за наличия паспорта»

Ситуацию вокруг возможного отстранения России от международных соревнований продолжают обсуждать во всём мире. Если некоторые спортивные чиновники призывают Всемирное антидопинговое агентство (WADA) последовать рекомендациям комитета по соответствию и применить самые строгие санкции, то спортсмены встали на сторону своих коллег.

К удивлению многих, россиян поддержал французский биатлонист Мартен Фуркад. По его мнению, будет несправедливо, если вся страна пострадает из-за нескольких нарушителей.

«У чистых спортсменов всегда должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-либо от Олимпийских игр и чемпионатов мира только из-за наличия паспорта и лишь за то, что их страна совершала ошибки», — заявил Фуркад в эфире «Матч ТВ».

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Стоит отметить, что пятикратный чемпион мира славится своей нетерпимостью по отношению к коллегам, замешанным в допинговых скандалах. Так, он неоднократно выражал недовольство по поводу присутствия на международных стартах россиянина Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. По признаю Фуркада, он не доверяет спортсменам, в чьём прошлом есть подобные эпизоды.

Часть атлетов и специалистов выразила разочарование рекомендациями комитета WADA и отметила значимость России на мировой спортивной арене. Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе признался, что расстроится, если санкции всё же вступят в силу.

«Честно, я думаю, что это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам, должны быть изолированы. Но при чём здесь молодые атлеты? Считаю, WADA должно быть стыдно. Такое решение много чести агентству не сделает. Не могу представить биатлон без российского флага», — сказал Мазе.

С наставником остались солидарны и его подопечные. Так, семикратный чемпион мира Йоханнес Бё призвал WADA объяснить свою позицию и отметил необходимость прозрачного расследования.

«Если Россию отцепят, то они должны предоставить доказательства, выложить их на стол, сделать доступными онлайн, чтобы каждый мог ознакомиться. Нельзя просто взять и сказать, что страна отстранена на основании каких-то секретных материалов», — поделился своим мнением Бё.

Однако есть и другая точка зрения. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что хотел бы видеть российских спортсменов на соревнованиях, однако антидопинговое агентство должно прислушаться к рекомендациям комитета.

«WADA должно отстранить Россию. Может, отдельных спортсменов допустить, но в нейтральном статусе», — уверен олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018.

В свою очередь, глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин призвал дождаться окончательного решения. Он назвал Россию частью биатлонной семьи, которой, тем не менее, необходимо разобраться с внутренними проблемами.

«Комитет по соответствию WADA выполнил свою работу, внёс рекомендации. То, что они сделали, — это очень серьёзно. Не хочу говорить что-либо до тех пор, пока не принято окончательное решение, потому что мне самому пока неизвестны детали. Конечно, ситуация для российского спорта сейчас очень непростая», — приводит слова Далина РИА Новости.

«Ситуация не даёт покоя ни спортсменам, ни тренерам»

Решения WADA по поводу статуса соответствия Российского антидопингового агенства (РУСАДА) и возможных санкций ожидают в России.

Победитель Кубка мира 2019 года по вольной борьбе Алихан Жабраилов рассказал о том, как сложившаяся ситуация влияет на самих спортсменов и на их соревновательный настрой. В беседе с News.ru подчеркнул, что для него большое значение имеет выступление под флагом своей страны.

«То, что происходит — какой-то беспредел. Конечно, вся эта ситуация не даёт покоя ни спортсменам, ни тренерам. Всё слышим, обсуждаем. Но мы, атлеты, стараемся не подпускать близко к себе все эти темы, потому что в голове немного другие установки — тренируемся, готовимся к предстоящим соревнованиям и не хотим запускать себе в голову всякие негативные мысли», — заявил Жабраилов.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по прыжкам в высоту Илья Иванюк также признался, что тяжело воспринял новость о возможной изоляции России от мирового спорта.

«Когда все эти плохие новости начали появляться, я был обеспокоен и не спал несколько ночей. Нет дыма без огня, но мне кажется, что мы попали под слишком большое давление. Почему на нас делается такой акцент? Нам не прощают ни одной ошибки. Сам я не могу повлиять на ситуацию и всё, что могу сделать сейчас, это тренироваться и продолжать готовиться к неожиданностям», — приводит слова легкоатлета ТАСС.

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В неслучайности произошедшего уверен и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Совершенно очевидно, что на Россию сделан заказ. Ни о какой справедливости речи не идёт. Это понятно даже нашим оппонентам, они просто помалкивают. Ничего хорошего от этих умников, особенно со стороны WADA, ждать не приходится. Они заточены против нас, это своеобразная холодная война. Почему об этом боятся говорить, мне непонятно. Мировой спорт без России — это ненормально», — заявил Васильев изданию «Спорт день за днём».

После обнародования рекомендации комитета по соответствию многие начали рассуждать о том, что российской стороне стоит делать в случае дисквалификации РУСАДА. Одни эксперты выступили за необходимость отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), другие же призвали смириться с ситуацией и сосредоточиться на восстановлении репутации. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов призвал не делать поспешных выводов, но в то же время быть готовыми к любому развитию событий.

«Мне кажется важным быть готовыми юридически, а также не допустить того, на что очень многие рассчитывают, — разобщённости внутри спортивного сообщества. Рассчитывают на то, что мы начнём менять гражданство, переходить в другие команды. Уверен, что мы должны быть командой России, сохранять верность своему флагу и готовиться к Олимпийским играм», — цитируют Титова «Известия».