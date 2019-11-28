«Следите за языком»: Ласицкене раскритиковала главу USADA за слова о допинге в России

Легкоатлетка Мария Ласицкене раскритиковала главу Антидопингового агенства США (USADA) Трэвиса Тайгарта за слова об отстранении России от соревнований. Она напомнила ему вопиющие случаи применения запрещённых препаратов американскими спортсменами. Легкоатлетку поддержал и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев. Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что возможные санкции будут распространяться лишь на чемпионаты мира и Олимпиады.

«Хороший урок для нашей страны»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене резко высказалась в адрес президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, призвавшего отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года. Она призвала функционера в социальных сетях обратить внимание на проблемы в американском спорте.

«Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, Джастина Гэтлина, Кристиана Коулмана и всех ваших атлетов, использующих терапевтические исключения. Пожалуйста, следите за языком», — написала Ласицкене.

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К посту она прикрепила цитату из официального заявления USADA, в котором Тайгарт выразил сомнение в том, что в России есть спортсмены, не употребляющие допинг. Трэвис одним из первых отреагировал на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить национальную команду от международных соревнований, а также лишить страну права проведения крупных турниров.

На слова главы USADA ответил и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев. Он отметил, что подобные высказывания являются неспортивным методом борьбы против российских атлетов, являющихся конкурентами американцев во многих видах спорта.

«Но дыма без огня не бывает, определённая доля вины лежит и на наших спортивных чиновниках. Если бы не было ложки дёгтя в бочке мёда, не было бы и скандала. Некоторые атлеты попадались на допинге. Нам необходимо усиливать борьбу с ним, усиливать наказание и работу с федерациями. Это слишком большой и хороший урок для нашей страны — момент, чтобы что-то делать, настал», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

При этом председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отметил, что российское антидопинговое законодательство является одним из самых передовых.

«В 2017 и 2018 годах внесли все изменения в российское законодательство, касающиеся борьбы с допингом. Чиновникам и функционерам от спорта дан полный инструментарий. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации, мы их рассмотрим», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

«Допуск должен проходить в обычном порядке»

Тем временем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что рекомендации комитета по соответствию никак не повлияли на формирование сборной на Олимпиаду 2020 года.

«ОКР никаких претензий предъявлено не было. Мы сделаем всё возможное, чтобы российские спортсмены выступили на Играх в Токио под своим флагом. Ни для одной из федераций, кроме Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) нет объективных препятствий для участия в Олимпиаде», — заявил Поздняков.

Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета по соответствию ничего не сказано про наказание ОКР, в связи с чем организация продолжит свою полноценную работу.

«Вызывает недоумение предложение наложить санкции в отношении руководителей ОКР. Эти обвинения необоснованны и предвзяты. Они недопустимы как с правовой точки зрения, так и с точки зрения элементарной человеческой логики», — добавил глава ОКР.

По его словам, благодаря этому сборная примет участие в Олимпиаде 2020 года.

«ОКР будет формировать команду в соответствии с хартией. В Пхёнчхане временное отстранение получил сам комитет. Сейчас он самостоятельно формирует свою команду», — сказал Поздняков.

В свою очередь, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подвела итоги заседания комитета Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA, в котором принял участие руководитель комитета по соответствию Джонатан Тейлор.

По её словам, в случае применения санкций россияне сохранят свой статус на Кубках мира и чемпионатах Европы. При этом на первенствах планеты по всем видам спорта название национальной команды будет указано без географической принадлежности.

«Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жёстким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке», — пояснила Пахноцкая.

Она сообщила, что в случае подачи апелляции на решение антидопингового агентства Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет решение в январе или феврале 2020 года. Европейские страны выступили за максимальную прозрачность дела, которое, по её мнению, не должно быть искусственно затянуто.

«Представьте, какими косыми взглядами будут смотреть на наших спортсменов их соперники, если вынесение судебного решения затянется. Считаю, что искусственное затягивание нанесёт громадный урон России», — подчеркнула Пахноцкая.

Кроме того, заместитель главы РУСАДА рассказала о кадровых изменениях, которые последуют в случае применения санкций. В первую очередь, речь идёт о том, что наблюдательный совет должны будут покинуть представители Министерства спорта РФ, ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Представители российских властей также не могут занимать позиции в советах и комитетах спортивных организаций, являющихся подписантами кодекса WADA даже в том случае, если кто-то из них сейчас уйдёт с государственной службы», — добавила Пахноцкая.

«Здесь мы все жертвы»

В России же продолжают обсуждать рекомендации комитета по соответствию и их возможные последствия. Так, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заверил, что ни один из представителей сборной не фигурирует в списке подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил, выявленных в московской лаборатории.

«Мы находимся в полном контакте с международной федерацией. Бояться того, что их не допустят, не надо. Они будут выступать под флагом России, в нашей экипировке, с нашей атрибутикой», — заявил Драчёв.

Сожаление по поводу возможного наказания, которое отразится на всех атлетах, выразили и представители других видов спорта. Так, олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов назвал ситуацию из ряда вон выходящей, так как она затрагивает все сферы без исключения.

«Она длится уже давно. Здесь мы все жертвы. Баскетбол в первую очередь. Потому что мы-то точно никогда и никаким боком себя не дискредитировали, всегда были свободными от этой гадости. Но реалии таковы. Будем ждать вердикта 9 декабря», — сказал Тараканов.

Схожую точку зрения выразил и президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Он встал на защиту своих спортсменов, подчеркнув, что санкции в их отношении никак не помогут борьбе с допингом.

«Позиция ФТАР — позиция нулевой толерантности к допингу, и она подтверждена делом. В данной ситуации санкции к нам были бы абсолютно неуместными, для этого нужны другие шаги. Особенно в разрезе, когда федерация соответствует всем требуемым критериям», — уверен Агапитов.