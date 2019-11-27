Ласицкене резко отреагировала на призыв главы USADA отстранить Россию от ОИ
- РИА Новости
«Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, Джастина Гэтлина, Кристиана Коулмана и всех ваших атлетов, использующих терапевтические исключения. Следите за языком, пожалуйста», — написала Ласицкене в сторис в своём Instagram.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России.