Глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Россия продолжает пренебрегать международными антидопинговыми правилами, разочаровывать чистых спортсменов, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук. WADA должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Ответ, предложенный комитетом по соответствию, является неадекватным, особенно с учётом обмана, совершаемого российской спортивной системой, находящейся под контролем правительства», — приводит слова Тайгарта пресс-служба USADA.

Он отметил, что предыдущие отстранение от Игр в Рио и Пхёнчхане не оказали на Россию должного эффекта.

«WADA должно действовать жёстче и полностью отстранить российских атлетов от Олимпийских игр. Только решительный ответ может привлечь внимание России, изменить её поведение и защитить «чистых» спортсменов. Печально, когда спортсмены страны страдают от мошенничества государственной и спортивной системы, которую они представляют», — добавил глава USADA.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.