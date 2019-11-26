Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов
- РИА Новости
«Действительно, вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию», — сказал министр.
По его словам, рекомендации были основаны на анализе департамента WADA по расследованиям, которые базировались на выводах экспертов университета в Лозанне.
«Наши эксперты из российских институтов встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с нашим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации», — добавил Колобков.
Он также отметил, что уже видит некоторые противоречия в решении комитета WADA, но пока преждевременно говорить, что все рекомендации будут приняты.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее Колобков заявил, что РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта.