Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию не услышал позицию российских экспертов по поводу ситуации с данными московской антидопинговой лаборатории.
Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов
  • РИА Новости

«Действительно, вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию», — сказал министр.

По его словам, рекомендации были основаны на анализе департамента WADA по расследованиям, которые базировались на выводах экспертов университета в Лозанне.

«Наши эксперты из российских институтов встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с нашим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации», — добавил Колобков.

Он также отметил, что уже видит некоторые противоречия в решении комитета WADA, но пока преждевременно говорить, что все рекомендации будут приняты.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее Колобков заявил, что РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта.

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