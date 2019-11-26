Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию не услышал позицию российских экспертов по поводу ситуации с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Действительно, вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию», — сказал министр.

По его словам, рекомендации были основаны на анализе департамента WADA по расследованиям, которые базировались на выводах экспертов университета в Лозанне.

«Наши эксперты из российских институтов встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с нашим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты эти рекомендации», — добавил Колобков.

Он также отметил, что уже видит некоторые противоречия в решении комитета WADA, но пока преждевременно говорить, что все рекомендации будут приняты.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее Колобков заявил, что РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта.