Колобков: РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта
- РИА Новости
«У РУСАДА достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать решение WADA, то рассмотрение перейдёт в плоскость рассмотрения Спортивного арбитражного суда (CAS)», — сказал Колобков.
По его словам, в суде будут заново опрошены эксперты и рассмотрены все доказательства по данному делу.
«Уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы», — добавил Колобков.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее в РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA.