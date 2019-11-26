Колобков: РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта

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Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) достаточно юридических оснований для защиты российского спорта.
Колобков: РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта
  • РИА Новости

«У РУСАДА достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать решение WADA, то рассмотрение перейдёт в плоскость рассмотрения Спортивного арбитражного суда (CAS)», — сказал Колобков. 

По его словам, в суде будут заново опрошены эксперты и рассмотрены все доказательства по данному делу. 

«Уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы», — добавил Колобков.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее в РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA.

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