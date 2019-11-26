Колобков: РУСАДА имеет достаточно оснований для защиты российского спорта

Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) достаточно юридических оснований для защиты российского спорта.

«У РУСАДА достаточно юридических оснований для того, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать решение WADA, то рассмотрение перейдёт в плоскость рассмотрения Спортивного арбитражного суда (CAS)», — сказал Колобков.

По его словам, в суде будут заново опрошены эксперты и рассмотрены все доказательства по данному делу.

«Уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы», — добавил Колобков.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее в РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA.