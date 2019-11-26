В РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA
- РИА Новости
«Каждый может по-разному оценить, насколько тяжёлыми будут последствия, но необходимо дождаться решения. Рано говорить об оспаривании. Исходя из финального решения, мы будем рассматривать полный спектр возможностей, которые можно было бы задействовать», — приводит слова Ивлева ТАСС.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее Юрий Ганус заявил, что не видит оснований для обжалования санкций WADA.