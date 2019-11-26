В РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA

Короткая ссылка
Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказал мнение о возможности обжалования решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении организации.
В РУСАДА высказались о возможности обжалования решения WADA
  • РИА Новости

«Каждый может по-разному оценить, насколько тяжёлыми будут последствия, но необходимо дождаться решения. Рано говорить об оспаривании. Исходя из финального решения, мы будем рассматривать полный спектр возможностей, которые можно было бы задействовать», — приводит слова Ивлева ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее Юрий Ганус заявил, что не видит оснований для обжалования санкций WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить