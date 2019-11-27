Драчёв заявил, что биатлонистов нет среди подозреваемых на основе базы московской лаборатории

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что российских биатлонистов нет среди спортсменов, заподозренных в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из базы московской лаборатории.
Драчёв заявил, что биатлонистов нет среди подозреваемых на основе базы московской лаборатории
  • РИА Новости

«Я знаю, чьи фамилии находятся в этой базе, но нам никаких документов не приходило. Ни нам, ни Международному союзу биатлонистов», — приводит слова Драчёва ТАСС.

WADA после извлечения базы московской лаборатории в январе 2019 года объявило, что на основании обработанных данных выявлено 47 подозрительных случаев, которые были переданы на рассмотрение в соответствующие спортивные федерации.

Ранее Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России.

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