Драчёв заверил, что биатлонисты продолжат выступать под флагом России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.

«Мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать, мы в полном контакте с Международной федерацией биатлона. Бояться того, что они выступать не будут, не надо. Они будут выступать под флагом России, в нашей экипировке, с нашей атрибутикой», — приводит слова Драчёва ТАСС.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Павел Колобков заявил, что международные федерации заинтересованы в сохранении отношений с Россией.