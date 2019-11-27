Колобков заявил что, международные федерации заинтересованы в сохранении отношений с Россией

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что международные спортивные федерации заинтересованы в сохранении отношений с Россией

«Мы чувствуем поддержку. Мы всегда были и будем партнёрами международных спортивных организаций и в развитии спорта, и в проведении соревнований. Я думаю, что все международные организации заинтересованы в том, чтобы осуществлять тот же уровень взаимодействия с Россией, который у нас был всегда», — заявил Колобков в эфире «Россия 24».

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Колобков провёл встречу с главами российских спортивных федераций