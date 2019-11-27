Колобков заявил что, международные федерации заинтересованы в сохранении отношений с Россией
- РИА Новости
«Мы чувствуем поддержку. Мы всегда были и будем партнёрами международных спортивных организаций и в развитии спорта, и в проведении соревнований. Я думаю, что все международные организации заинтересованы в том, чтобы осуществлять тот же уровень взаимодействия с Россией, который у нас был всегда», — заявил Колобков в эфире «Россия 24».
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Колобков провёл встречу с главами российских спортивных федераций