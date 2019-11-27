Колобков провёл встречу с главами российских спортивных федераций

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

По словам Колобкова, которые приводит ТАСС, главным вопросом встречи стали рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.

«Сейчас всем нам надо спокойно работать, готовиться к Олимпийским играм. Да, ситуация непростая, но сейчас самое главное, что федерации функционируют в рабочем режиме и настроены на активную конструктивную работу», — заявил министр спорта.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA.