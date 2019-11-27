Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали нерадостные для нас рекомендации комитета WADA. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок: информация вызывает озабоченность. Спортивные власти России будут открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом. Были детальные разъяснения на те вопросы, которые задавались ранее. Но давать оценки сейчас, до того, как рекомендации не приняли форму решения, не считаем возможным», — заявил Песков.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России.