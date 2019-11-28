В Госдуме готовы обсуждать рекомендации по антидопинговым законам
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Законодательство наше самое передовое, дан полный инструментарий чиновникам и функционерам от спорта. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству в данной сфере — мы их рассмотрим», — сказал Дегтярёв.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).