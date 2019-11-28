«Считаем чрезмерными и неадекватными»: глава ОКР оценил предполагаемые санкции комитета по соответствию WADA против РФ

В четверг, 28 ноября, в Москве состоялось ежегодное Олимпийское собрание при участии представителей спортивных федераций, академий и других членов ОКР. На повестке дня стояла подготовка команды к участию в ХХХII Играх в Токио, а также предполагаемые меры комитета по соответствию WADA против России. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.