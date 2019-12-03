«Не соответствует действительности»: Минспорт не подтверждал причастность сотрудника к изменениям в базе данных

Информация о том, что Россия подтверждала причастность сотрудника московской антидопинговой лаборатории к внесению изменений в базу данных, оказалась ложной. Об этом RT заявили в Минспорте. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных за день до её передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Махинации якобы произвёл муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой,

«Эта информация не соответствует действительности»

Министерство спорта РФ опровергло причастность системного администратора Евгения Мочалова к изменениями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT представители ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что российская сторона подтвердила информацию о махинациях, якобы произошедших накануне визита сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Сообщалось, что 17 декабря 2018 года супруг главы лаборатории Елены Мочаловой удалил часть последних данных, находившихся в системе. В распоряжении специальной комиссии оказались сведения, датируемые ноябрём 2015 года. Именно в этот период свою должность покинул бывший руководитель организации Григорий Родченков.

По сообщению ТАСС со ссылкой на отчёт комитета по соответствию WADA, подобные махинации продолжались до января 2019 года, хотя первые сведения о подмене проб были подтверждены в докладе Ричарда Макларена ещё в 2016-м.

«Дальнейшие значительные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018 года и январе 2019-го, до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования. Эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов в попытке создать впечатление, что сведения находятся в их текущем состоянии с 2015 года», — говорится в тексте отчёта.

Предполагается, что возможные махинации способствовали сокрытию допинг-проб 145 из 298 российских спортсменов. В настоящий момент WADA проводит проверки уцелевших данных. По сообщению ТАСС, под подозрение в употреблении запрещённых препаратов попал 41 тяжелоатлет, два тхэквондиста, один борец и один каноист. Соответствующие документы были переданы в международные федерации.

Однако в Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) заявили, что пока не получали никаких документов о новых допинговых делах в отношении отечественных тяжелоатлетов.

«Информация по новым делам нам не поступала. Пока нам известно только о 12 спортсменах, информация по которым публиковалась ещё в августе», — заявил президент ФТАР и член исполкома международной федерации Максим Агапитов.

Также прояснилась информация об упомянутом каноисте. В Международной федерации каноэ (ICF) заявили, что уже дисквалифицировали его.

«Мы получили информацию от WADA о бывшем российском спортсмене, но он уже дисквалифицирован нами на четыре года», — подчеркнули в организации.

Имя каноиста не раскрывается, но речь может идти о бронзовом призёре ОИ-2012 Алексее Коровашкове, который в прошлом году как раз был дисквалифицирован на четыре года.

Сомнения по Родченкову

В качестве ещё одного серьёзного нарушения называется попытка перенести ответственность за сокрытие данных на Родченкова. Российская сторона настаивала на том, что махинации в Московской лаборатории являлись частью его схемы по вымогательству денег из спортсменов. В качестве доказательства приводилась его переписка с заместителем Тимофеем Соболевским. Однако в ходе расследования выяснилось, что она была сфальсифицирована, сообщают СМИ.

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В отчёте говорится о том, что данные, внесённые Родченковым в альтернативную систему LIMS, полностью соответствуют первоначальным сведениям московской антидопинговой лаборатории.

«Кроме того, в декабре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида пришла к выводу, что база данных LIMS 2015 года является одним из «независимых и беспристрастных доказательств», которые «позволяют подтвердить существование методики пропажи положительных результатов, а также методики фальсификации, как описано в заключительном докладе профессора Макларена», — сообщили в комитете по соответствию.

Заседание исполкома WADA, на котором будет решаться судьба российского спорта, состоится 9 декабря. Изначально местом его проведения был выбран Париж, однако в связи с забастовками оно было перенесено в Лозанну. Целостность базы данных московской лаборатории являлась одним из главных требований для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В связи с выявлением многочисленных нарушений комитет по соответствию рекомендовал на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, а также лишить права принимать на своей территории крупные турниры.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что Россия может избежать наказания лишь в том случае если полностью признает факт махинаций и найдёт виновных.

«Многое будет зависеть от тех решений, которые примет WADA»

Между тем в России выразили надежду, что отечественные спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх-2020 в Токио. В частности, об этом заявил почётный президент ОКР Александр Жуков.

«Мне трудно судить о сложившейся ситуации, я сейчас со стороны за этим наблюдаю. Есть много похожих вещей между тем, что происходило перед Рио-де-Жанейро и Пхенчханом. Идёт сильное давление на российский спорт. Конечно, многое будет зависеть от тех решений, которые примет WADA, но ещё большее от МОК. Я надеюсь, что у наших спортсменов появится возможность полноценно выступать на всех международных соревнованиях», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

А в Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) выразили уверенность, что ОКР и министерство спорта сделают всё возможное, чтобы отечественные атлеты были представлены на ОИ-2020.

«Президент федерации выразил уверенность в том, что министерство спорта Российской Федерации и Олимпийский комитет России сделают все возможное для обеспечения полноценного и полноправного участия российских спортсменов на предстоящих Играх. Василий Титов подчеркнул, что в российской гимнастике не было ни одного случая нарушения антидопинговых правил», — говорится в пресс-релизе ФСГР.

Наконец, в Международной федерации хоккея (IIHF) высказались о возможном переносе из России чемпионата мира-2023. Функционер признался, что это не представляется возможным.

«Нам нужно дождаться официального решения WADA. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира. То же самое касается и молодёжного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России», — цитирует Фазеля РИА Новости.