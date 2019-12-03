Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WADA.
В ведомстве сообщили, что соответствующее решение принято «из-за вероятных сбоев в связи со всеобщей забастовкой в Париже».
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории.