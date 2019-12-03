Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, как Россия может избежать санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас есть ещё опция — неделя. Неделя для того, чтобы найти аутентичную базу и передать WADA, для того, чтобы фактически выполнить это условие. Это шанс, как бы там ни было, можно зацепиться. Потому что последствия тяжелейшие. Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных — тех, кто мог сделать это, что мы ведём расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что будет довольно высокий шанс избежать роковых последствий. Это реально соломинка», — приводит слова Гануса «Эхо Москвы».

Он отметил, что такое решение может принять только один человек — президент России.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну.