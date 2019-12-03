Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA

Короткая ссылка
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, как Россия может избежать санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Сейчас есть ещё опция — неделя. Неделя для того, чтобы найти аутентичную базу и передать WADA, для того, чтобы фактически выполнить это условие. Это шанс, как бы там ни было, можно зацепиться. Потому что последствия тяжелейшие. Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных — тех, кто мог сделать это, что мы ведём расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что будет довольно высокий шанс избежать роковых последствий. Это реально соломинка», — приводит слова Гануса «Эхо Москвы».

Он отметил, что такое решение может принять только один человек — президент России.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесли из Парижа в Лозанну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить