В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории

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В Министерстве спорта России опровергли информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до её передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT в пресс-службе Минспорта.

2 декабря появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые, как сообщалось, сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.

Ранее Юрий Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA.

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