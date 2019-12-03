В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории

В Министерстве спорта России опровергли информацию о причастности Евгения Мочалова, мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, к внесению изменений в базу данных за день до её передачи сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT в пресс-службе Минспорта.

2 декабря появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые, как сообщалось, сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.

Ранее Юрий Ганус рассказал, как Россия может избежать санкций WADA.