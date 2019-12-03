В Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории
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- РИА Новости
«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — сообщили RT в пресс-службе Минспорта.
2 декабря появилась информация, что Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории, которые, как сообщалось, сделал Мочалов, работающий системным администратором лаборатории.
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