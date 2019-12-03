СМИ: WADA считает, что Родченков не вносил изменения в базу московской лаборатории

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Всемирное антидопиновое агентство (WADA) считает, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после своего отъезда из России не вносил изменений в базу данных.
СМИ: WADA считает, что Родченков не вносил изменения в базу московской лаборатории
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на отчёт комиссии WADA, в организации не согласились с тем, что по утверждением российских властей база данных LIMS 2015 года не является подлинной, а также с тем, что Родченков манипулировал аналитическими результатами в рамках своей собственной частной схемы вымогательства.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год, после чего уехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он был одним из ключевых свидетелей в докладе Макларена, утверждавшем наличие в России государственной программы поддержки допинга и повлёкшем за собой массовые отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что манипуляции с базой московской лаборатории скрыли информацию о 145 российских спортсменах.

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