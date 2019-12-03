СМИ: Манипуляции с базой московской лаборатории скрыли информацию о 145 российских спортсменах

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Всемирное антидопиновое агентство (WADA) выявило, что внесённые в базу данных московской лаборатории изменения сделали невозможной проверку нарушений антидопинговых правил у 145 российских спортсменов, оказавшихся под подозрением.
СМИ: Манипуляции с базой московской лаборатории скрыли информацию о 145 российских спортсменах
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает Sports Integrity Initiаtive, ссылающийся на отчёт комиссии WADA, в результате манипуляций с данными стало невозможным проверить нарушения антидопинговых правил у 145 из 298 российских спортсменов, оказавшихся под подозрением.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в Минспорте опровергли причастность Мочалова к изменениям в базе московской лаборатории.

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