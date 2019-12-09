«Борьба с допингом не должна превращаться в линчевание»: российские спортивные функционеры о решающем заседании WADA

Борьба с использованием запрещённых препаратов не должна перерастать в линчевание российских спортсменов и применение новых санкций за то же самое нарушение. Об этом в открытом письме к руководителю Всемирного антидопингового комитета Крейгу Риди написал президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов. В свою очередь, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в преддверии решающего заседания исполкома WADA отметил, что надеется на лучшее. А президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил мнение, что обвинения в адрес конкретных спортсменов или антидопинговой лаборатории не должны перерастать в безосновательные нападки на всю страну.

«Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав»

В преддверии судьбоносного для России заседания исполкома WADA с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства Крейгу Риди обратился президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов. Он попросил у функционера принять справедливое решение в сложившейся ситуации.

«Я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года. Полностью поддерживая самые серьёзные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской хартии... Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», — говорится в письме.

«Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав», — подчеркнул Усманов.

Также функционер высказался о возможном запрете для России в ближайшие годы проводить любые крупные международные турниры.

«В рекомендациях комитета по соответствию признаётся невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран», — отмечается в письме.

«Речь идёт о политическом давлении»

Не остались в стороне и другие российские спортивные функционеры. В частности, о заседании исполкома WADA высказался бывший руководитель Федерации бобслея России Александр Зубков. По словам двукратного призёра Олимпийских игр, в данной ситуации речь идёт о политическом давлении.

«Россия является лидером спортивного движения. А политика обычно использует все доступные ей рычаги. Именно поэтому нам необходимо показать силу в том же направлении. Кроме того, важно выстроить контакт между МОК, ОКР и другими российскими организациями», — заявил собеседник RT.

При этом он предположил, что привело к подобным проблемам и почему стали возможны столь серьёзные санкции со стороны международных спортивных организаций.

«Думаю, к расколу и такому отношению со стороны WADA подталкивают недоработки со стороны наших спортивных властей, ОКР, руководителей федераций. Поэтому спортсмены не должны обращать на это внимание, а просто выполнять свою функцию, выходить на старты и соревноваться. Вспомним мою ситуацию. Тогда также имела место недоработка со стороны спортивных чиновников. Я на тот момент уже закончил карьеру, но были и те, кто лишился шанса выходить на старт, хотя их вины в этом не было. Нам пришлось в одиночку доказывать свою правоту», — отметил Зубков.

Наконец, он рассказал, как относится к тому, что российские спортсмены в ближайшие годы могут быть вынуждены выступать в нейтральном статусе без возможности выходить на старт под флагом своей страны.

«Наши спортсмены не сумеют увидеть то, как поднимается их флаг, услышать свой гимн, в отличие от представителей других стран. Вся эта ситуация может привести к оттоку детей из спорта. Родители будут неохотно отправлять их в спортивные секции. Стоит ли ехать на Олимпийские игры под нейтральным статусом? Конечно, мы помним, какая ситуация была в 2018 году перед Пхёнчханом, когда спортсмены сами должны были принимать такое решение. Но это право любого атлета», — подытожил Зубков.

«Некоторые наши партнёры видеть позитив не хотят»

В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили признался, что надеется на лучший исход для российского спорта.

«Не хотелось бы даже прогнозировать такое развитие событий, как отстранение всего российского спорта, но этот вопрос в том числе стоит на повестке. Но не думаю, что такое решение должно быть принято. Это будет крайне несправедливо и бесчеловечно. Огромное количество российских спортсменов, которые живут Олимпийскими играми и готовятся к ним, являются абсолютно чистыми», — заявил Мамиашвили RT.

По мнению функционера, жёсткие санкции по отношению к российскому спорту станут несправедливыми ещё и потому, что в стране в последние годы было сделано очень много для борьбы с допингом.

«Был принят целый комплекс мер, ввели уголовную ответственность. Была проделана колоссальная работа. Её должны хотя бы заметить. Но некоторые наши партнёры, к сожалению, видеть позитив не хотят», — отметил глава ФСБР.

«Ответственно заявляю: ни в одной стране мира на сегодняшний день не созданы столь нетерпимые условия для применения запрещённых препаратов. Это тоже должно учитываться при вынесении окончательного вердикта. Убеждён, мировое сообщество в данной ситуации будет объективным», — добавил Мамиашвили.

Также олимпийский чемпион заявил, что даже при наихудшем развитии событий отечественный спорт продолжит борьбу и выйдет из испытаний с честью и достоинством.

«Если подобное, не дай бог, произойдёт, никаких условностей уже не будет. Это будет означать, что делается всё, чтобы расколоть общество. Мы из этой ситуации выйдем только сильнее. Это будет жесточайшее испытание. Но мы справимся с ним. Надеюсь, здравый смысл всё-таки возобладает», — подытожил Мамиашвили.

«WADA не имеет права делать заявления о стране»

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв призвал не посыпать голову пеплом в преддверии решающего заседания исполкома WADA.

«Пока речь идёт только о рекомендациях со стороны WADA. Думаю, члены исполкомов WADA и МОК — здравые люди и до настолько жёсткого решения в отношении России не дойдёт. Всё же наша страна является одной из величайших спортивных держав», — отметил функционер.

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Он также рассказал, кто виноват в сложившейся ситуации. По его словам, здесь наблюдается явная недоработка со стороны российских спортивных функционеров.

«Речь идёт о халатном отношении. Это задача руководителей федераций. Мы должны работать на международной арене и налаживать взаимодействие с МОК и WADA. Просто так проблемы не возникают. Это вызов для нас всех. Все должны задуматься и начать работать. Руководители спортивных федераций виноваты, что довели до этого. В исполкомах WADA и МОК больше нет наших представителей. Страна доверила нам, а мы должны это доверие оправдать», — подчеркнул Кремлёв.

По его словам, WADA просто так не стало бы выдвигать столь серьёзные обвинения, а некоторые представители российской стороны сами дали повод для жёстких санкций.

«Но WADA также не имеет права делать заявления о стране. Это просто антидопинговая лаборатория. Если у них будут доказательства, могут спокойно предъявить обвинения конкретным спортсменам. А так это ревность и зависть», — отметил Кремлёв.

Наконец, руководитель федерации рассказал, как боксёры из сборной России относятся к возможному выступлению под нейтральным статусом.