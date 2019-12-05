Представители РУСАДА не будут присутствовать на исполкоме WADA
- Reuters
По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт РИА Новости, предстоящее заседание является закрытым мероприятием, и никого из представителей агентства там не будет.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК будет обязан следовать решению WADA по России.