Представители РУСАДА не будут присутствовать на исполкоме WADA

Никто из представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет присутствовать на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который рассмотрит вопрос лишения организации статуса соответствия.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт РИА Новости, предстоящее заседание является закрытым мероприятием, и никого из представителей агентства там не будет.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК будет обязан следовать решению WADA по России.