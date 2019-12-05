Представители РУСАДА не будут присутствовать на исполкоме WADA

Короткая ссылка
Никто из представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет присутствовать на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который рассмотрит вопрос лишения организации статуса соответствия.
Представители РУСАДА не будут присутствовать на исполкоме WADA
  • Reuters

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт РИА Новости, предстоящее заседание является закрытым мероприятием, и никого из представителей агентства там не будет.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК будет обязан следовать решению WADA по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить