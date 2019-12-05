Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России
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- РИА Новости
«Мы обязаны следовать. Мы подписали стандарт. Это обязательно для МОК», — приводит слова Баха РИА Новости.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что Бах не хочет спекулировать на тему возможного запрета на проведение турниров в России.