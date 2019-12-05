Бах не хочет спекулировать на тему возможного запрета на проведение турниров в России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о возможном лишении России права проведения международных соревнований из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Не буду спекулировать, на что распространяется решение WADA. Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет WADА. Надо ждать. Надеюсь, что WADA прояснит 9 декабря, на какие события распространяется их решение и по какой причине. Это всё в руках WADA и комитета по соответствию», — приводит слова Баха РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Бах заявил, что у МОК нет причин сомневаться в выводах экспертов WADA по России.