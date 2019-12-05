Бах: у МОК нет причин сомневаться в выводах экспертов WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода усомниться в правдивости выводов комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), расследовавшей внесение изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатории.

«У нас нет причин сомневаться в заявлениях WADA, что после того как восстановили РУСАДА, после всех санкций в прошлом, после всего этого были новые манипуляции со старыми данными в России. Мы так видим текущую ситуацию, так об этом говорит отчёт. Эти манипуляции случились в 2018 году и самом начале 2019 года», — приводит слова Баха РИА Новости.

Он также отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая была перед Играми в Рио.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано допускать российских спортсменов к участию в турнирах только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что российские эксперты отвергли заявление WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории.