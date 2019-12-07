«Флаг и гимн — святые вещи для атлета»: Газзаев о возможном отстранении России, расследовании WADA и словах Тайгерта

Исполком Всемирного антидопингового агентства не должен лишать сборную России флага и гимна. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев. Он выразил мнение, что метод коллективного наказания является неприемлемым, а также раскритиковал главу USADA Трэвиса Тайгарта за призыв отстранить российских атлетов от Олимпийских игр в Токио.

— Россия может столкнуться с полным запретом на выступления под своим флагом в течение четырёх лет. На ваш взгляд, насколько сильно это ударит по российскому спорту?

— Не стоит бежать впереди паровоза. Необходимо дождаться дня, когда исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение. Только оно будет иметь юридическую силу. Сегодня не стоит предполагать, каким образом будут выступать отечественные спортсмены — с флагом и гимном или без них.

— Как вы относитесь ко всей этой ситуации с возможным отстранением?

— Считаю, что для такой спортивной державы, как Россия, неприемлемо, когда в её адрес выносятся подобные наказания со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. Наша страна является основным претендентом на награды на крупнейших мировых форумах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

— Как может человек выбирать между правом соревноваться и представлять свою страну?

— Флаг и гимн — святые вещи для любого атлета. Лишение данных атрибутов стало настоящим унижением для России. Наша страна испытала это во время Олимпиады в Пхёнчхане. При этом подобные меры не приводят ни к чему хорошему.

— Следовательно, вы категорически против отстранения всей страны?

— Безусловно. Коллективное наказание — не выход. МОК и WADA необходимо принимать верные решения. Если в организме атлета обнаружили допинг, он должен быть дисквалифицирован. Причём это касается не только россиян, но и других спортсменов, будь то американцы или норвежцы. Никогда не слышал, чтобы отстраняли целую страну или национальную команду.

— Нет опасений, что возможное отстранение может внести раскол в российское спортивное сообщество и многие атлеты ополчатся против национальных федераций и ОКР?

— Отчасти соглашусь. Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации. Олимпийскому комитету России, национальным федерациям и Российскому антидопинговому агентству необходимо отвечать за них. На протяжении четырёх лет атлеты упорно трудятся ради выступления за родную страну. Делают всё возможное, чтобы их флаг поднялся над стадионом, прозвучал гимн. Я сам испытывал чувство гордости за своё государство, работу, профессиональную деятельность.

— Какое решение WADA было бы справедливым?

— Наказание должно быть применено исключительно к нарушителям антидопинговых правил. Сборная России ни в коем случае не должна быть лишена флага и гимна, а чистые спортсмены — возможности представлять свою страну на международных соревнованиях.

— Российская сторона отрицает обвинения комитета по соответствию WADA. Может ли это усугубить ситуацию?

— WADA должно было вынести вердикт ещё 7 ноября, но по необъяснимым причинам решение данного вопроса отсрочили более чем на месяц. У меня есть сведения, что на тот момент не было никаких доказательств. Считаю, что на это повлияли определённые внешние факторы.

— Что вы имеете в виду?

— Было сказано любой ценой найти какие-либо зацепки и принять подобные меры в отношении России.

— По вашему мнению, Россия сделала всё необходимое для того, чтобы доказать свою непричастность к махинациям?

— Начиная с 2015 года страна делала всё необходимое для выхода из данного положения. Был принят закон об уголовной ответственности за склонение к применению запрещённых препаратов. По поручению президента России Владимира Путина была создана комиссия, на регулярной основе взаимодействующая и с МОК, и с WADA. На восстановление РУСАДА было выделено €1,7 млрд из государственного бюджета. Процесс пошёл, многие успокоились. И потом внезапно попросили пробы пятилетней давности, содержавшиеся в московской антидопинговой лаборатории.

— Считаете, это несправедливо?

— Почему с подобными требованиями не обращаются к сборным США или Норвегии? Ко всем национальным командам должно быть одинаковое отношение. Никакой предвзятости и двойных стандартов. Посмотрите, что заявляет президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Он говорит, что необходимо полностью ограничить выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. Это прямое давление на исполком WADA.

— Кто в первую очередь выиграет от длительной дисквалификации российского спорта?

— Несомненно, вопрос конкуренции имеет место, ведь российская сборная регулярно претендует на высокие места. Но я считаю, что подобные соревнования станут менее престижными. В отсутствие отечественных атлетов награды будут доставаться номинально более слабым оппонентам. Кому такое интересно?