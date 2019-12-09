«Повального бегства не будет»: Свищёв об исполкоме WADA, поддержке Ласицкене и возможном оттоке спортсменов за рубеж

Российские спортсмены будут представлять свою страну на международной арене, несмотря на возможные санкции спортивных организаций. Об этом в интервью RT заявил глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Он призвал отстаивать права спортсменов в случае безосновательных обвинений со стороны Международного антидопингового агентства. Свищёв выразил поддержку Марии Ласицкене, критикующей руководство ВФЛА, и прокомментировал возможный отток российских спортсменов в другие страны.

— По итогам заседания исполкома WADAРоссия может быть отстранена от международных соревнований. Как относитесь к подобному сценарию развития событий?

— Российскому спорту такие удары не страшны. Мы уже проходили это и в советское, и в российское время. Недавно закончилась первая волна спортивных санкций, сейчас накатывает вторая. Конечно, я очень надеюсь, что этого не произойдёт, но мы люди стойкие, поэтому отнесёмся мужественно к любому решению. Найдём возможности, наши атлеты будут представлять сборную России вне зависимости от того, какие санкции будут применены. Будем адаптироваться. Как и говорил президент Владимир Путин, станем отстаивать интересы и права наших атлетов во всех судах.

— Ощущаете давление в преддверии данного вердикта?

— Конечно, оно присутствует. Но это в первую очередь относится к руководителям международных федераций, Международного олимпийского комитета (МОК), членам исполкома Всемирного антидопингового агентства. Именно сейчас западные СМИ ведут себя особенно активно. Оказывается психологическое давление на людей, которые принимают решение. Заметьте, все глобальные нападки на российский спорт происходят перед важными событиями: Олимпийскими играми, чемпионатами мира, судьбоносными решениями.

— Как вы думаете, сами международные организации заинтересованы в отстранении России?

— Поверьте, им не нужны эти скандалы. Они любят и уважают российский спорт, который очень авторитетен во всём мире. Для них важно, чтобы Россия была представлена в любом из видов. Без неё это невозможно.

— Недавно стало известно, что комиссия атлетов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) требует полного отстранения российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Как вы к этому относитесь?

— Кто такие эти атлеты? О чём они говорят? К сожалению, молодых людей втягивают в эту историю, рассказывают ужастики о том, что в России изготавливают допинг, потом его подсыпают, подкалывают, вскрывают пробы. Конечно, они это слушают, хотя каждый день сами же выходят на старты с такими же ребятами из нашей страны.

— Как реагировать на подобные заявления?

— Если атлет независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания употребляет допинг, он должен нести наказание. В России за это введена уголовная ответственность. Мы — приверженцы чистого спорта и в этом согласны с WADA. Но если нас будут в чём-то огульно обвинять, будем отстаивать права своих спортсменов.

— Если российские атлеты вновь будут поставлены перед выбором — отказываться от выступления на Олимпиаде или выступать под нейтральным флагом, как им понять, что правильно?

— Это личное дело каждого. Но глобальной катастрофы нет. Да, командным видам спорта сложнее, ведь у каждого человека может быть своё видение ситуации. Но как-то и эта проблема решалась.

— Считаете, что всё не так страшно?

— Спортсмен всё равно остаётся представителем России, которая вкладывала в него свои ресурсы. Здесь твой тренер, олимпийский комитет, родная школа, где ты делал первые шаги. Болельщики любят тебя, под каким бы флагом ты ни выступал. Все мы ждём, когда россияне вновь смогут полноценно представлять свою страну. Надеемся, что МОК примет правильное решение.

— Вас не возмущает тот факт, что ранее обвиняемый в грубейшем нарушении антидопинговых правил Григорий Родченков сейчас является главным свидетелем расследования в отношении России?

— Для меня удивительно, что происходит в WADA, в комитете по соответствию. Родченков изобрёл запрещённый препарат, пытается обличить нас в этих злодеяниях, а его именем называют антидопинговые законы.

— Непризнание Россией обвинений в махинациях может способствовать ужесточению наказания?

— Ничего страшного не произойдёт, никакого хаоса. Россия будет представлена на международном спортивном пьедестале, потому что наш спорт является лидером во многих дисциплинах. И никакие санкции нас не остановят.

— Не считаете, что подобного скандала можно было бы избежать?

— Вероятно. Но все мы стали заложниками произошедшего. Да, тогда нужно было быть более жёсткими и системными. Сейчас мы пожинаем плоды того, что было посеяно. Но ничего невозвратного, глобально нечестного нет. Поэтому сейчас наша задача — тренировать чистых спортсменов, рассказывать о вреде допинга и добиваться высоких результатов на международной арене.

— В связи со сложной обстановкой в российском спорте учащаются скандалы с участием отдельных атлетов и руководства федераций. Не спровоцирует ли это раскол в спортивном сообществе государства?

— Любой спортсмен, тем более достигший больших высот, имеет право высказывать своё мнение. Согласен с критикой Марии Ласицкене в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Она должна отстаивать права своих атлетов. Но если у неё нет представительства, то она не способна этим заниматься. С этой точки зрения Мария права. Но, конечно, каждую проблему нужно разбирать точечно.

— Вас не пугает, что возможное отстранение России способно спровоцировать массовый отток атлетов за рубеж?

— Такого не было, нет и не будет. Да, совершенно нормально, если атлет меняет своё гражданство ради более подходящих условий, ради места в сборной. Существует множество причин, и ничего страшного в этом нет. Но ведь и в Россию приезжают иностранцы. У нас есть футболист из Бразилии, конькобежец из Кореи, сноубордист из США. Спорт многонационален. Но повального бегства нет, как бы этого ни хотелось кому-то.