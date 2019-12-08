«Обвиняют тех, кто не имеет к этому отношения»: Агапитов о подозрениях в адрес России и грядущем заседании WADA

Во вмешательстве в базу данных московской антидопинговой лаборатории обвиняют тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Такого мнения придерживается глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. По его словам, потенциальное отстранение может серьёзно сказаться на отечественном спорте. Также Агапитов раскритиковал Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) за методы борьбы с применением запрещённых препаратов.

— 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведёт заседание, по итогам которого Россия рискует быть отстранённой от международных соревнований на четыре года. Насколько справедливо подобное наказание?

— Я отвечаю исключительно за тяжёлую атлетику. Но могу сказать, что предварительные рекомендации абсолютно несправедливы по отношению к нам. Такое ощущение, что во вмешательстве в базу данных обвиняют тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Даже если это и имело место, то мы в этом не участвовали.

— Вы верите, что российская сторона действительно могла производить махинации с данными московской антидопинговой лаборатории?

— Возникает ряд вопросов. Если махинации происходили, то откуда уже имеющиеся обвинения в адрес наших тяжелоатлетов? Получается, вмешательство было не очень эффективным? Когда я стал президентом ФТАР, руководящий и тренерский составы сменились на 99%. Мы проделали глобальную работу, проанализировали прошлые ошибки, усилили слабые места, создали самую передовую антидопинговую систему и на сегодняшний день являемся примером для большинства организаций по всему миру. Это было отмечено и исполкомом IWF, и Министерством спорта РФ, и другими национальными федерациями.

— Как можно отстранить федерацию, которая добилась такого прогресса в вопросе антидопинга?

— Это некорректно. Такие решения будут приняты либо с целью не пустить россиян на международные соревнования, либо по ошибке.

— С учётом нынешней ситуации создаётся впечатление, что проблемы с применением запрещённых препаратов есть только в России?

— Допинг — вопрос спорта во всём мире. Например, в тяжёлой атлетике в период с 2008 по 2012 год было сдано 57 положительных проб в результате повторного теста. Речь идёт о топовых спортсменах из 17 стран.

— Как оценивать данную ситуацию?

— Это катастрофа. Результат антидопинговой деятельности Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). При этом её представители утверждают, что провели прекрасную работу. Это подтверждают ведущие западные юристы. Проблема явно политизирована.

— В чём причина того, что нарушители антидопинговых правил выявляются спустя столько времени?

— Эти люди настолько некомпетентны, что изначально закладывают неправильный посыл. По их мнению, причина в том, что старый метод не позволял выявить нарушения спустя месяц после взятия пробы. И лишь по прошествии десяти лет появился новый способ, который якобы определяет наличие запрещённых веществ даже в том случае, если анализ был взят длительное время назад.

— В чём нестыковка?

— Раньше допинг можно было выявить за месяц до Олимпиады и не пустить туда нарушителя. Но это не было сделано. И сейчас нам говорят о новых методиках. Это ложь. Просто никто никого не ловил.

— На ваш взгляд, эта ситуация не говорит о прогрессе в борьбе с запрещёнными препаратами?

— Нет. Проблема в том, что в прошлом году произошёл такой же казус. Девять спортсменов из Таиланда сдали положительный тест лишь после более глубокого анализа. Значит, цель не в том, чтобы поймать нарушителей, а в том, чтобы наказать конкретные страны. Опять политика.

— Что вы имеете в виду?

— Что получится, если проверить все страны так же глубоко, как это происходит с Россией? Вопрос в том, хотим мы очистить спорт или кого-то унизить и раздавить. Да, мы уличили Таиланд, но разве мы хотим уничтожить тяжёлую атлетику в этой стране? За заплаченный ими штраф можно организовать качественную антидопинговую систему.

— Если говорить о возможном отстранении России от международных соревнований, насколько серьёзно это ударит по отечественным спортсменам?

— Соревновательная практика необходима. Конечно, многое зависит от реакции государства. Если мы не будем выступать, то оно может прекратить финансирование. В таком случае наступит спад.

— Последствия обещают быть внушительными?

— Можно только догадываться. Будем стараться сохранить наши методики, тренеров, спортсменов и культуру нашей тяжёлой атлетики. Потому что это фундаментальный вид спорта, который важнее многих других дисциплин. Наша 135-летняя практика накопила знания и опыт. А допинг — это что-то приобретённое.

— Насколько спортсмену важно выходить с флагом своей страны и слышать гимн во время побед?

— Вопрос выступления с флагом очень тонкий и чувствительный. Надо к этому относиться немного философски. Все живём на одной земле и находимся в одной лодке. С точки зрения азарта, да, мы разделены на страны. У каждой своя методика, цели. Спорт придуман не для того, чтобы заработать деньги или показать политическое или экономическое превосходство одного государства над другим.

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— Для чего?

— Продемонстрировать, насколько человек может развиваться и открывать горизонты собственных возможностей. Спортивный интерес заключается в том, чтобы встретиться на соревнованиях и показать результат проделанной работы. И тут уже у каждой страны есть амбиция доказать, что её методика, тактика самые лучшие.

— Насколько для российских тяжелоатлетов важно продолжать защищать цвета своего триколора?

— Конечно, мы бы хотели выступить под своим флагом, потому что любим свою страну и гордимся ею. Это же касается и гимна. Отсутствие герба не поможет борьбе с допингом. В 2018 году нас не пустили на детскую Олимпиаду за события десятилетней давности. А ведь тогда эти атлеты даже не ходили в зал. А такая возможность представляется раз в жизни.

— Не складывается ощущения, что нынешние антидопинговые правила требуют серьёзной доработки?

— В нынешнем виде они лишь подталкивают к сокрытию нарушений. Создают благоприятное поле для мошенничества и коррупции. Слабые лидеры национальных федераций идут по этому пути. Мы не такие, поэтому выявили нарушение и поступили иначе. Поэтому на нас и оказывается давление.