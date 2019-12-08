«Обвиняют тех, кто не имеет к этому отношения»: Агапитов о подозрениях в адрес России и грядущем заседании WADA
- Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
— 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведёт заседание, по итогам которого Россия рискует быть отстранённой от международных соревнований на четыре года. Насколько справедливо подобное наказание?
— Я отвечаю исключительно за тяжёлую атлетику. Но могу сказать, что предварительные рекомендации абсолютно несправедливы по отношению к нам. Такое ощущение, что во вмешательстве в базу данных обвиняют тех, кто не имеет к этому никакого отношения. Даже если это и имело место, то мы в этом не участвовали.
— Вы верите, что российская сторона действительно могла производить махинации с данными московской антидопинговой лаборатории?
— Возникает ряд вопросов. Если махинации происходили, то откуда уже имеющиеся обвинения в адрес наших тяжелоатлетов? Получается, вмешательство было не очень эффективным? Когда я стал президентом ФТАР, руководящий и тренерский составы сменились на 99%. Мы проделали глобальную работу, проанализировали прошлые ошибки, усилили слабые места, создали самую передовую антидопинговую систему и на сегодняшний день являемся примером для большинства организаций по всему миру. Это было отмечено и исполкомом IWF, и Министерством спорта РФ, и другими национальными федерациями.
— Как можно отстранить федерацию, которая добилась такого прогресса в вопросе антидопинга?
— Это некорректно. Такие решения будут приняты либо с целью не пустить россиян на международные соревнования, либо по ошибке.
— С учётом нынешней ситуации создаётся впечатление, что проблемы с применением запрещённых препаратов есть только в России?
— Допинг — вопрос спорта во всём мире. Например, в тяжёлой атлетике в период с 2008 по 2012 год было сдано 57 положительных проб в результате повторного теста. Речь идёт о топовых спортсменах из 17 стран.
— Как оценивать данную ситуацию?
— Это катастрофа. Результат антидопинговой деятельности Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). При этом её представители утверждают, что провели прекрасную работу. Это подтверждают ведущие западные юристы. Проблема явно политизирована.
— В чём причина того, что нарушители антидопинговых правил выявляются спустя столько времени?
— Эти люди настолько некомпетентны, что изначально закладывают неправильный посыл. По их мнению, причина в том, что старый метод не позволял выявить нарушения спустя месяц после взятия пробы. И лишь по прошествии десяти лет появился новый способ, который якобы определяет наличие запрещённых веществ даже в том случае, если анализ был взят длительное время назад.
— В чём нестыковка?
— Раньше допинг можно было выявить за месяц до Олимпиады и не пустить туда нарушителя. Но это не было сделано. И сейчас нам говорят о новых методиках. Это ложь. Просто никто никого не ловил.
— На ваш взгляд, эта ситуация не говорит о прогрессе в борьбе с запрещёнными препаратами?
— Нет. Проблема в том, что в прошлом году произошёл такой же казус. Девять спортсменов из Таиланда сдали положительный тест лишь после более глубокого анализа. Значит, цель не в том, чтобы поймать нарушителей, а в том, чтобы наказать конкретные страны. Опять политика.
— Что вы имеете в виду?
— Что получится, если проверить все страны так же глубоко, как это происходит с Россией? Вопрос в том, хотим мы очистить спорт или кого-то унизить и раздавить. Да, мы уличили Таиланд, но разве мы хотим уничтожить тяжёлую атлетику в этой стране? За заплаченный ими штраф можно организовать качественную антидопинговую систему.
— Если говорить о возможном отстранении России от международных соревнований, насколько серьёзно это ударит по отечественным спортсменам?
— Соревновательная практика необходима. Конечно, многое зависит от реакции государства. Если мы не будем выступать, то оно может прекратить финансирование. В таком случае наступит спад.
— Последствия обещают быть внушительными?
— Можно только догадываться. Будем стараться сохранить наши методики, тренеров, спортсменов и культуру нашей тяжёлой атлетики. Потому что это фундаментальный вид спорта, который важнее многих других дисциплин. Наша 135-летняя практика накопила знания и опыт. А допинг — это что-то приобретённое.
— Насколько спортсмену важно выходить с флагом своей страны и слышать гимн во время побед?
— Вопрос выступления с флагом очень тонкий и чувствительный. Надо к этому относиться немного философски. Все живём на одной земле и находимся в одной лодке. С точки зрения азарта, да, мы разделены на страны. У каждой своя методика, цели. Спорт придуман не для того, чтобы заработать деньги или показать политическое или экономическое превосходство одного государства над другим.
— Для чего?
— Продемонстрировать, насколько человек может развиваться и открывать горизонты собственных возможностей. Спортивный интерес заключается в том, чтобы встретиться на соревнованиях и показать результат проделанной работы. И тут уже у каждой страны есть амбиция доказать, что её методика, тактика самые лучшие.
— Насколько для российских тяжелоатлетов важно продолжать защищать цвета своего триколора?
— Конечно, мы бы хотели выступить под своим флагом, потому что любим свою страну и гордимся ею. Это же касается и гимна. Отсутствие герба не поможет борьбе с допингом. В 2018 году нас не пустили на детскую Олимпиаду за события десятилетней давности. А ведь тогда эти атлеты даже не ходили в зал. А такая возможность представляется раз в жизни.
— Не складывается ощущения, что нынешние антидопинговые правила требуют серьёзной доработки?
— В нынешнем виде они лишь подталкивают к сокрытию нарушений. Создают благоприятное поле для мошенничества и коррупции. Слабые лидеры национальных федераций идут по этому пути. Мы не такие, поэтому выявили нарушение и поступили иначе. Поэтому на нас и оказывается давление.
- «Не соответствует действительности»: Минспорт не подтверждал причастность сотрудника к изменениям в базе данных
- «Отсутствие вмешательства»: эксперты опровергли выводы WADA о манипуляциях России с данными московской лаборатории
- «Странно, что история повторяется перед ОИ»: Блажеев об обвинениях WADA в адрес России и выводах независимых экспертов
- «Они отнимают будущее у наших детей»: Монсон о методах работы WADA и неэтичном отношении к России
- «Флаг и гимн — святые вещи для атлета»: Газзаев о возможном отстранении России, расследовании WADA и словах Тайгерта