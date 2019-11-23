Ласицкене считает, что Тарасенко должна покинуть ВФЛА вслед за Шляхтиным

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене негативно отреагировала на назначение Юлии Тарасенко временно исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья», — цитирует спортсменку ТАСС.

Она также заявила, что поздравляет всех, кто хотел этого назначения.

«Операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена», — добавила Ласицкене.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА.

Ранее Тарасенко заявила, что нельзя просто так лишить ВФЛА аккредитации.