Ласицкене считает, что Тарасенко должна покинуть ВФЛА вслед за Шляхтиным
- РИА Новости
«Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко — ставленница Шляхтина и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья», — цитирует спортсменку ТАСС.
Она также заявила, что поздравляет всех, кто хотел этого назначения.
«Операция по ликвидации российской лёгкой атлетики практически завершена», — добавила Ласицкене.
22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА.
Ранее Тарасенко заявила, что нельзя просто так лишить ВФЛА аккредитации.