Тарасенко: нельзя просто так лишить ВФЛА аккредитации

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко объяснила своё назначение на должность, а также высказалась по поводу возможного лишения аккредитации ВФЛА.

«Не может федерация оставаться без управляющего, поэтому мы обязаны выполнять текущую деятельность. Что будет, если ВФЛА лишится аккредитации? Давайте дождёмся решения этого вопроса, потому что просто так лишить аккредитации нельзя, за этим стоят спортсмены и соревнования», — цитирует Тарасенко РИА Новости.

По её мнению, в любом случае будет найдено альтернативное решение проблемы.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

23 ноября Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА.

Ранее стало известно имя временно исполняющего обязанности президента ВФЛА.