Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического органа (AIU). Также получили временное отстранение исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления организации Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Данила Лысенко Евгений Загорулько. Причиной называется вмешательство в расследование дела легкоатлета о нарушении антидопинговых правил.

Лысенко был отстранён в августе 2018 года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обнаружила подделки в документах о причине пропуска спортсменом ряда допинг-тестов. Впоследствии была выявлена причастность членов ВФЛА к данному делу.

Ранее сообщалось, что шестеро российских легкоатлетов выступят на ЧЕ по кроссу.