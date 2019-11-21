Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического органа (AIU). Также получили временное отстранение исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления организации Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Данила Лысенко Евгений Загорулько. Причиной называется вмешательство в расследование дела легкоатлета о нарушении антидопинговых правил.
Лысенко был отстранён в августе 2018 года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обнаружила подделки в документах о причине пропуска спортсменом ряда допинг-тестов. Впоследствии была выявлена причастность членов ВФЛА к данному делу.
Ранее сообщалось, что шестеро российских легкоатлетов выступят на ЧЕ по кроссу.