Шестеро российских легкоатлетов выступят на ЧЕ по кроссу

Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала, что шесть российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус, выступят на чемпионате Европы по кроссу в португальском Лиссабоне.

По словам Юхаревой, которые передаёт ТАСС, на турнире выступят Ринас Ахмадеев и Ильдар Надыров. В соревнованиях среди спортсменов до 23 лет выступит Анна Тропина, а В соревнованиях среди спортсменов до 20 лет выступят Ксения Кузнецова, Ирина Шипицина и Артём Попов.

Она отметила, что в ВФЛА надеются, что за оставшееся время до турнира будут одобрены заявки на получение нейтрального статуса ещё ряда спортсменов, который могут быть дозаявлены на турнир.

Чемпионат Европы по кроссу пройдёт в Лиссабоне 8 декабря.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Елена Елизова и Нина Клюжева получили двухлетние дисквалификации за допинг.