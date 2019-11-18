Легкоатлетки Елизова и Клюжева получили двухлетние дисквалификации за допинг

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Спринтер Ксения Елизова и прыгунья с шестом Нина Клюжева получили двухлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Легкоатлетки Елизова и Клюжева получили двухлетние дисквалификации за допинг
  • @ninel_mikulesku
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Но официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что легкоатлетки Ксения Елизова и Нина Клюжева получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Елизова дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения, которое началось 28.08.2019. Аннулированию подлежат все результаты спортсменки, показанные с 10.08.2019. В её допинг-пробе обнаружены метилгексанамин, гептаминол — стимуляторы S6Б.

В допинг-пробе Клюжевой было обнаружено запрещённое вещество фуросемид. Результаты прыгуньи, показанные с 10.08.2019, также подлежат аннуляции.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.

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