Комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА

Состоялось заседание независимого комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию соблюдения антидопинговых правил, на котором был заслушан доклад экспертов по делу о базе данных московской лаборатории.

Как сообщает официальный сайт WADA, доклад экспертной комиссии основывался на оценке ряда несоответствий, обнаруженных в базе данных, которые были получены WADA из Московской лаборатории в январе 2019 года.

Эта оценка включала и рассмотрение ответов российской стороны на перечень детальных и технических вопросов.

Теперь Комитет по соответствию представит официальные рекомендации исполкому WADA под председательством Крейга Риди. Совещание исполкома для обсуждения данной рекомендации намечено на 9 декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин.