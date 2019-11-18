Комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА
- Reuters
Как сообщает официальный сайт WADA, доклад экспертной комиссии основывался на оценке ряда несоответствий, обнаруженных в базе данных, которые были получены WADA из Московской лаборатории в январе 2019 года.
Эта оценка включала и рассмотрение ответов российской стороны на перечень детальных и технических вопросов.
Теперь Комитет по соответствию представит официальные рекомендации исполкому WADA под председательством Крейга Риди. Совещание исполкома для обсуждения данной рекомендации намечено на 9 декабря.
Ранее сообщалось, что РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин.