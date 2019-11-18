Комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА

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Состоялось заседание независимого комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию соблюдения антидопинговых правил, на котором был заслушан доклад экспертов по делу о базе данных московской лаборатории.
Комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт WADA, доклад экспертной комиссии основывался на оценке ряда несоответствий, обнаруженных в базе данных, которые были получены WADA из Московской лаборатории в январе 2019 года.

Эта оценка включала и рассмотрение ответов российской стороны на перечень детальных и технических вопросов.

Теперь Комитет по соответствию представит официальные рекомендации исполкому WADA под председательством Крейга Риди. Совещание исполкома для обсуждения данной рекомендации намечено на 9 декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин.

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