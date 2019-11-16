РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не поддерживает идею Всемирного антидопингового агентства (WADA) сократить срок дисквалификации за употребление кокаина.

«РУСАДА не поддерживает смягчение наказания», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Она отметила, что основная задача антидопинговой политики заключается в защите чистых спортсменов и сохранении здоровья атлетов, но ситуация с кокаином противоречит данной задаче.

«Но с 2021 года всем придётся придерживаться нового кодекса WADA, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», — добавила Пахноцкая.

По информации СМИ, спортсмен, уличённый в применении наркотиков, будет отстранён лишь на три месяца, если сумеет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. Дисквалификация может быть сокращена до одного месяца, если спортсмен согласится пройти программу реабилитации.

В случае если вещества принимались с целью улучшения результатов, срок отстранения составит два года.

Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила о слежке со стороны России.