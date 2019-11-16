РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не поддерживает идею Всемирного антидопингового агентства (WADA) сократить срок дисквалификации за употребление кокаина.
РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин
  • РИА Новости

«РУСАДА не поддерживает смягчение наказания», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Она отметила, что основная задача антидопинговой политики заключается в защите чистых спортсменов и сохранении здоровья атлетов, но ситуация с кокаином противоречит данной задаче.

«Но с 2021 года всем придётся придерживаться нового кодекса WADA, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», — добавила Пахноцкая.

По информации СМИ, спортсмен, уличённый в применении наркотиков, будет отстранён лишь на три месяца, если сумеет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов. Дисквалификация может быть сокращена до одного месяца, если спортсмен согласится пройти программу реабилитации.

В случае если вещества принимались с целью улучшения результатов, срок отстранения составит два года.

Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила о слежке со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить