Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что за ней следили по указанию России.

Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.

«Мне заявили, что ряд норвежских компаний были наняты в интересах России. Изучались и анализировались моя деятельность, заявления и даже то, как я передвигаюсь», — говорит Хеллеланд.

Вице-президент WADA активно выступала против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений.