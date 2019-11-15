Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России
Как сообщает VG, в своей книге «Чистый спорт, грязные игры», которая вышла в свет 14 ноября, Хеллеланд отметила, что летом 2018 года её пригласили на встречу со службой безопасности Норвегии, где рассказали о слежке за её персоной.
«Мне заявили, что ряд норвежских компаний были наняты в интересах России. Изучались и анализировались моя деятельность, заявления и даже то, как я передвигаюсь», — говорит Хеллеланд.
Вице-президент WADA активно выступала против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее сообщалось, что ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений.