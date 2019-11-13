ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений

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Олимпийский комитет России (ОКР) делает всё возможное, чтобы российские спортсмены без ограничений выступали на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений
  • РИА Новости

«В нынешней турбулентной обстановке опасения всегда существуют, но хочу сказать, что мы в ОКР вместе с нашими коллегами делаем всё возможное, что в наших силах, чтобы избежать так называемых рисков, о которых сейчас много говорят», — приводит ТАСС слова главы ОКР Станислава Позднякова.

Он отметил, что любые решения, которые принимаются в ОКР или в Международном олимпийском комитете, должны в первую очередь учитывать интересы спортсменов.

«Мы исходим из этого и все наши планы строим из того, что наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио без каких-либо ограничений», — добавил глава организации.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Данная ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее глава WADA заявил, что манипуляции в ситуации с московской лабораторией видны воочию.

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