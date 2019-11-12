Глава WADA: манипуляции в ситуации с московской лабораторией видны воочию

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Необходимо было выполнить два условия. Первое и важнейшее — обеспечение доступа к данным лаборатории. Это и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. Представляете, сколько это? Это много. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию», — цитирует Риди RFI.

По его словам, на данный момент WADA ожидает доклад экспертов по ситуации, после чего будут озвучены рекомендации. Он отметил, что после этого, скорее всего, будет заявлено о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а у российских властей будет 21 день на то, чтобы согласиться с этим.

«Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде», — сказал Риди.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев назвал некорректными спекуляции на тему развития ситуации вокруг организации.

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