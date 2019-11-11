Ивлев назвал некорректными спекуляции на тему развития ситуации вокруг РУСАДА
- РИА Новости
«Мы считаем, что комментарии должны быть сбалансированными и взвешенными. Говорить о возможном развитии сценария в том или ином виде, наверное, некорректно. Работа идёт, материалы все представлены. Что будет дальше — предмет переговоров», — приводит слова Ивлева ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
Ранее Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было.