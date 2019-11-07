Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базе данных московской лаборатории перед передачей информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не было.

«Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Юрий Ганус, манипуляций там не было. Это наша позиция», — приводит слова Колобкова ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков опроверг слова Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA.