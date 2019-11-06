Колобков опроверг слова Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который заявил, что российская сторона не смогла ответить на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.

«Россия ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам WADA дополнительные материалы. Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

Он также подчеркнул, что если у WADA возникнут ещё вопросы, то российские эксперты будут снова готовы предоставить ответы.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков заявил, что наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена.