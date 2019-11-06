Колобков опроверг слова Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA

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Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который заявил, что российская сторона не смогла ответить на восемь вопросов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории.
Колобков опроверг слова Зеппельта о непредоставлении ответов на вопросы WADA
  • РИА Новости

«Россия ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам WADA дополнительные материалы. Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице. 

Он также подчеркнул, что если у WADA возникнут ещё вопросы, то российские эксперты будут снова готовы предоставить ответы.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков заявил, что наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена.

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