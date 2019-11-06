Колобков: наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что наказание за применение запрещённых веществ должно применяться независимо от национальной принадлежности спортсмена.
Колобков: наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена
  • РИА Новости

«Случаи применения запрещённых средств существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то этот человек должен быть наказан. Данное правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице. 

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA.

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