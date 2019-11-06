Колобков: наказание за допинг должно быть вне зависимости от национальности спортсмена

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что наказание за применение запрещённых веществ должно применяться независимо от национальной принадлежности спортсмена.

«Случаи применения запрещённых средств существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то этот человек должен быть наказан. Данное правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA.