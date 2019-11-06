Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Колобков заявил, что Россия выполняет все требования WADA
  • РИА Новости

«Российская сторона передала WADA все запрошенные образцы, а представителям WADA был предоставлен полный доступ в московскую антидопинговую лабораторию для получения данных. Мы выполняем все обязательства, которые от нас зависели», — сказал Колобков на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице.

Он отметил, что в течение года российская сторона близко, как никогда прежде, сотрудничала с WADA.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на восемь вопросов WADA.

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