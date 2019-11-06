Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на восемь вопросов WADA

Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о ситуации с рассмотрением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопроса о допинг-пробах в Московской антидопинговой лаборатории.

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса WADA о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём Twitter.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт дал WADA объяснения.

Ранее в WADA выразили сожаление, что акт Родченкова не распространяется на НХЛ, НБА и другие профессиональные лиги США.